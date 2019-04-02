Son Dakika Haberleri: Dünya Ormancılık Haftası'nda Öğrenciler Fidan Dikti

Dünya Ormancılık Haftası'nda Öğrenciler Fidan Dikti

1 saat önce

Dünya Ormancılık Haftası nedeniyle öğrenciler Orman İşletmesinin hazırladığı alanda fidan dikti.

Dünya Ormancılık Haftası'nda Öğrenciler Fidan Dikti, System.String[]
Dünya Ormancılık Haftası nedeniyle öğrenciler Orman İşletmesinin hazırladığı alanda fidan dikti.

Daha önce iki kez ertelenen ilçenin Ayvaşık Mahallesi, Orman Lojmanlarının bulunduğu sahada düzenlenen fidan dikim törenine Kaymakam Cana Aksoy, Orman İşletme müdürü Atilla Yılmaz, İlçe Milli Eğitim müdürü Hürrem Dursun, Gazipaşa ilkokulunun müdürü Mehmet Arslan'la birlikte, öğretmenler, öğrenciler katıldı.

Fidan dikimi, öncesinde öğrencilere Orman İşletme şefi tarafından fidan dikimi konusunda bilgi verildi.

Kapıağzı alanında açılan çukurlara, öğrenciler öğretmenleri refakatında farklı türlerden 400 tane fidan dikti.

Etkinlikte öğrencilere üzerinde Sincap resminin bulunduğu tişörtler ve şapkalar dağıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:39 Kaynak: AA

Atilla Yılmaz, Mehmet Arslan, Güncel
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