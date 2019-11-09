Dünya Para Atletizm Şampiyonası

Yarışta, Faslı atletlerden Abdeslam Hili 47.79'luk derecesiyle dünya rekoru kırarak birinci, Mahdi Afri ise 47.87 ile ikinci sıranın sahibi oldu.

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Hem tuvalet temizliyor hem de üniversite için ders çalışıyor