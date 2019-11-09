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Dünya Para Atletizm Şampiyonası

6 saat önce

Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Oğuz Akbulut, erkekler T12 kategorisi 400 metre finalinde bronz madalya kazandı.

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Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Oğuz Akbulut, erkekler T12 kategorisi 400 metre finalinde bronz madalya kazandı.


Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde piste çıkan Oğuz Akbulut 400 metrede final mücadelesi verdi.

Milli atlet, T12 kategorisi 400 metre finalini 48.99'luk derecesiyle üçüncü sırada tamamlarken, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı da kazandı.

Yarışta, Faslı atletlerden Abdeslam Hili 47.79'luk derecesiyle dünya rekoru kırarak birinci, Mahdi Afri ise 47.87 ile ikinci sıranın sahibi oldu.

Organizasyonun gündüz seansında milli sporcu Hamide Doğangün, kadınlar T53 kategorisi 400 metre finalinde üçüncü olarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na vize almıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:08 Kaynak: AA
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