Dünya standartları üzerinde bir termal şehir planlanıyor
20 dakika önce
Bursa sanayisinin köklü ailesi Gökçen'lerin sıcak su bölgesinde hayata geçireceği proje ile 5 bin yeni istihdam ile yıllık 1 milyon yerli yabancı turist ağırlanacağı kaydedildi.
Bursa
sanayisinin köklü ailesi Gökçen
'lerin sıcak su bölgesinde hayata geçireceği proje ile 5 bin yeni istihdam ile yıllık 1 milyon yerli yabancı turist
ağırlanacağı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:20
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