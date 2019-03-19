Son Dakika Haberleri: Dünya standartları üzerinde bir termal şehir planlanıyor

Dünya standartları üzerinde bir termal şehir planlanıyor

20 dakika önce

Bursa sanayisinin köklü ailesi Gökçen'lerin sıcak su bölgesinde hayata geçireceği proje ile 5 bin yeni istihdam ile yıllık 1 milyon yerli yabancı turist ağırlanacağı kaydedildi.

Dünya standartları üzerinde bir termal şehir planlanıyor, System.String[]
Bursa sanayisinin köklü ailesi Gökçen'lerin sıcak su bölgesinde hayata geçireceği proje ile 5 bin yeni istihdam ile yıllık 1 milyon yerli yabancı turist ağırlanacağı kaydedildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:20 

Bursa, Gökçen, Ekonomi
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