Dünya Türk Dili Günü Etkinliği Saraybosna'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dünya Türk Dili Günü Etkinliği Saraybosna'da

Dünya Türk Dili Günü Etkinliği Saraybosna\'da
30.01.2026 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saraybosna'da Türkiye Büyükelçiliği, Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nü etkinlikle kutladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği, "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" çerçevesinde etkinlik düzenledi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki'nin ev sahipliğindeki etkinliğe, Azerbaycan'ın Saraybosna Büyükelçisi Vilayat Guliyev'in yanı sıra Bosna Hersekli yetkililer ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çalışanları katıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Akseki, 3 Kasım 2025'te Semerkant'ta düzenlenen UNESCO 43. Genel Konferansı'nda alınan kararla 15 Aralık tarihinin "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edildiğini hatırlatarak, Bosna Hersek'in de bu karara destek verdiğini söyledi.

Akseki, Türk dilinin tarih boyunca yalnızca Türk halklarını değil, Türklerle ilişki kuran toplumları da birbirine bağlayan güçlü bir köprü görevi üstlendiğini ifade etti.

Bosna Hersek'te Türkçeye yönelik ilginin memnuniyet verici olduğunu belirten Akseki, Saraybosna, Mostar, Zenica ve Tuzla'daki üniversitelerde Türkoloji ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin önemli çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Akseki, Bosna Hersek'te Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen Türkçe kurslarına bugüne kadar yaklaşık 20 bin kişinin katıldığını, "Tercihim Türkçe" programı sayesinde de 25 bin Bosna Hersekli öğrencinin Türkçeyi ikinci yabancı dil olarak öğrenmesine katkı sağlandığını dile getirdi.

Türkçenin dost ve kardeş Bosna Hersek'te daha geniş kitlelere ulaştırılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Akseki, bu alanda görev yapan akademisyenlere, öğretmenlere ve ilgili kurumlara teşekkür etti.

Azerbaycan'ın Saraybosna Büyükelçisi Guliyev de, Türk devletleri arasında ortak bir alfabe için çalışma yapıldığını ifade etti.

Dilin, kendileri için en büyük servet olduğunu aktaran Guliyev, Türk devletleri arasında Türkçenin ortak bir dil haline gelmesini istediklerini söyledi.

Etkinliğin sonunda, Türkçe ve Boşnakça şarkılar eşliğinde konuklara ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Saraybosna, Diplomasi, Türkiye, Kültür, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Türk Dili Günü Etkinliği Saraybosna'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Türk askeri Gazze’de olmayacak“ diyen Netanyahu’ya Bakan Fidan’dan yanıt "Türk askeri Gazze'de olmayacak" diyen Netanyahu'ya Bakan Fidan'dan yanıt
İzmir’de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Sel suları araçları sürükledi İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Sel suları araçları sürükledi
Nesimi’nin kayıp eserleri ortaya çıktı Nesimi'nin kayıp eserleri ortaya çıktı
Teknik arıza çıktı Beşiktaş’ın yeni transferi Asllani, İstanbul’a gelemiyor Teknik arıza çıktı! Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, İstanbul'a gelemiyor
Cemaat namazdayken çatı çöktü Köy halkı yardıma koştu Cemaat namazdayken çatı çöktü! Köy halkı yardıma koştu
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

20:40
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
20:13
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
19:31
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
18:05
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
16:58
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 20:54:29. #7.11#
SON DAKİKA: Dünya Türk Dili Günü Etkinliği Saraybosna'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.