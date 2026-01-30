Dünya Türk Dili Günü Etkinliği Saraybosna\'da

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği, "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" çerçevesinde etkinlik düzenledi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki'nin ev sahipliğindeki etkinliğe, Azerbaycan'ın Saraybosna Büyükelçisi Vilayat Guliyev'in yanı sıra Bosna Hersekli yetkililer ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çalışanları katıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Akseki, 3 Kasım 2025'te Semerkant'ta düzenlenen UNESCO 43. Genel Konferansı'nda alınan kararla 15 Aralık tarihinin "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edildiğini hatırlatarak, Bosna Hersek'in de bu karara destek verdiğini söyledi.

Akseki, Türk dilinin tarih boyunca yalnızca Türk halklarını değil, Türklerle ilişki kuran toplumları da birbirine bağlayan güçlü bir köprü görevi üstlendiğini ifade etti.

Bosna Hersek'te Türkçeye yönelik ilginin memnuniyet verici olduğunu belirten Akseki, Saraybosna, Mostar, Zenica ve Tuzla'daki üniversitelerde Türkoloji ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin önemli çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Akseki, Bosna Hersek'te Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen Türkçe kurslarına bugüne kadar yaklaşık 20 bin kişinin katıldığını, "Tercihim Türkçe" programı sayesinde de 25 bin Bosna Hersekli öğrencinin Türkçeyi ikinci yabancı dil olarak öğrenmesine katkı sağlandığını dile getirdi.

Türkçenin dost ve kardeş Bosna Hersek'te daha geniş kitlelere ulaştırılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Akseki, bu alanda görev yapan akademisyenlere, öğretmenlere ve ilgili kurumlara teşekkür etti.

Azerbaycan'ın Saraybosna Büyükelçisi Guliyev de, Türk devletleri arasında ortak bir alfabe için çalışma yapıldığını ifade etti.

Dilin, kendileri için en büyük servet olduğunu aktaran Guliyev, Türk devletleri arasında Türkçenin ortak bir dil haline gelmesini istediklerini söyledi.

Etkinliğin sonunda, Türkçe ve Boşnakça şarkılar eşliğinde konuklara ikramda bulunuldu.