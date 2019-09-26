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Dünya Ümitler Judo Şampiyonası

2 gün önce

Kazakistan'ın AlmatI kentinde devam eden Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nın ikinci gününde tatamiye çıkan kadınlar 48 kiloda Buketnur Karabulut beşinci sırada yer aldı.

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Kazakistan'ın AlmatI kentinde devam eden Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nın ikinci gününde tatamiye çıkan kadınlar 48 kiloda Buketnur Karabulut beşinci sırada yer aldı.

Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre Türk sporcu, bronz madalya maçında İtalyan rakibi Aasunta Scutto'a yenilerek beşinciliği elde etti.

Şampiyonada yarın kadınlar 57 kiloda Özlem Yıldız, 63 kiloda Ayten Mediha Yeksan ve Habibe Afyonlu ile erkekler 73 kiloda Musa Şimşek mücadele edecek.

Kazakistan, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:20 Kaynak: AA
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