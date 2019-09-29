Kazakistan'da düzenlenen Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda Türkiye, karma takım müsabakalarında üçüncü oldu.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Almatı kentindeki şampiyonada son olarak karma takım karşılaşmaları gerçekleştirildi.

Üçüncülük karşılaşmasında Brezilya'yı 4-3 mağlup eden Türkiye, bronz madalya elde etti.

Brezilya karşısında 3-0 geriye düşen milli takım Mumammed Ali Demirel, Habibe Afyonlu ve Musa Şimşek ile durumu 3-3 yaptı.

Altın skor müsabakasında Muhammed Ali Demirel rakibini yendi ve Türkiye, karşılaşmayı 4-3 kazandı. Ay-yıldızlı ekip böylece dünya üçüncüsü oldu.