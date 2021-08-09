Dünyaca ünlü doğa harikası "Ihlara Vadisi" cam terastan izlenecek - Son Dakika

Dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulundurması nedeniyle açık hava müzesini andıran Ihlara Vadisi, yapılacak cam teras ile bölgeyi ziyarete gelenlere seyir zevki yaşatacak.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki " Kapadokya'nın İncisi" olarak da adlandırılan Ihlara Vadisi'ne gelen turistler, duvar gibi dik, derin ve dar vadinin tabanındaki Melendiz Çayı'nın kıyısında, 3.5, 7 ve 14 kilometrelik üç güzergahta doğa yürüyüşü imkanı buluyor.

Cam teras projesinin hayata geçirilmesiyle turistler manzarayı, kiliseleri ve tarihi mekanları yukardan görme fırsatı bulacak.

Kapadokya'nın giriş kapısı olarak bilinen Ihlara Vadisi'ni, yılın ilk 7 ayında 135 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, AA muhabirine, Ihlara Vadisi'nin tarihin çeşitli evrelerine ışık tutan önemli bir turizm merkezi olduğunu söyledi.

Ihlara Vadisi'nin Aksaray'ın dünyaya açılan kapısı olduğunu anlatan Dinçer, şunları belirtti:

"Dünya'nın pek çok ülkesinden ziyaretçilerimiz geliyor. Hem inanç hem de doğa turizmi noktasında bizim için çok önemli bir değer. Bizler de Ihlara Vadisi'nin ev sahibi olma mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Ihlara Vadisi'nin geliştirilmesi ve daha iyi noktalara gelebilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Cam teras, asansör ve teleferik yapılmasıyla ilgili projeler var. Aksaray Valiliği ve Belediyesinin sorumluluğuyla ilgili olan çalışmaları yürütüyoruz. Bizler Ihlara Vadisi'ne bir cam teras yapılmasını planlıyoruz."

Dinçer, proje aşamasındaki teknik çalışmaların devam ettiğini belirterek, en kısa zamanda cam terası tamamlayarak turistlerin hizmetine sunacaklarını ifade etti.

Proje tamamlandığında vadiye gelen turistlerin daha çok anıyla döneceğinin altını çizen Dinçer, "Vadimizde çok güzel görsel alan oluşturan yerlerimiz mevcut. Bu bölgelerden en güzel alana cam terası yapacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Projeyle ilgili resmi süreçler başladı. Bu aşamadan sonra ihale aşamasına geçeceğiz. Projemiz ete kemiği bürünme noktasına gelmiş durumda. İhalesinin ardından yapım aşaması çok uzamayacak. Hızlı bir şekilde tamamlayıp hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.