Ünlü otomotiv firması logosunu değiştirdi

Otomobil

Firmadan yapılan açıklamaya göre markanın 2026 itibariyle piyasaya süreceği araçlar da bu değişim sürecinin bir ürünü olarak yeni bir çehreye sahip olacak.

Jaguar yeni logosunda markayla özdeşlesen jaguar figürünü muhafaza ederken, jaguarı 16 çubuklu bir ızgarayla görselleştirdi. Küçük harflerin kullanıldığı yeni logoda yeni bir yazı fontu da kullanıldı. Markanın yeni monogramı ise j ve r harflerinin birleşiminden oluşuyor.

Markadaki kapsamlı değişim süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Jaguar CEO'su Adrian Mardell yeni Jaguar'ın sürücülerle duygusal bir bağ kurmayı hedeflediğini belirtti.