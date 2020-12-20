Dünyaca ünlü Uluborlu kirazına coğrafi işaret tescili - Son Dakika

Dünyaca ünlü Uluborlu kirazına coğrafi işaret tescili

20.12.2020 12:41
Dünyaca ünlü Uluborlu kirazına coğrafi işaret tescili, System.String[]

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde yetiştirilen ve dünyanın birçok noktasına ihraç edilen kirazın coğrafi işaret tescili tamamlandı.

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde yetiştirilen ve dünyanın birçok noktasına ihraç edilen kirazın coğrafi işaret tescili tamamlandı.

Uluborlu Belediyesi'nin 2018 yılında ilçede üretilen kiraz için Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı coğrafi işaret tescil başvurusu sonuçlandırıldı. Dünyaca ünlü Uluborlu kirazına coğrafi işaret belgesi verildi. Uluborlu Belediye Başkanı Aziz Tuna, "Önceki dönem başkanımız sayın Mehmet Ünverdi'nin döneminde Türk Patent Enstitüsü'ne, Uluborlu kirazı için yapılan coğrafi işaret tescil belgesi başvurusunun takibini yapıp sonuçlandırdık. Memleketimize hayırlı olsun inşallah. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bu arada Kuyruğusulu için de başvurumuzu yaptık. Sonucunu en kısa sürede alacağımıza inanıyorum" dedi. - ISPARTA

Dünyaca ünlü Uluborlu kirazına coğrafi işaret tescili
Dünyaca ünlü Uluborlu kirazına coğrafi işaret tescili

Uluborlu, Isparta, Patent, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dünyaca ünlü Uluborlu kirazına coğrafi işaret tescili - Son Dakika Ekonomi


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