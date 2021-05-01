Dünyadaki ilk beyin ameliyatının yapıldığı Aşıklı Höyük 11 bin yıllık tarihe ışık tutuyor - Son Dakika

Dünyadaki ilk beyin ameliyatının yapıldığı Aşıklı Höyük 11 bin yıllık tarihe ışık tutuyor

01.05.2021 10:26

- Dünyadaki ilk beyin ameliyatının yapıldığı Aşıklı Höyük 11 bin yıllık tarihe ışık tutuyor Tarihi coğrafyası ve Kapadokya'nın giriş kapısı olan Aksaray'da dünyanın ilk beyin ameliyatının yapıldığı Aşıklı Höyük 11 bin yıllık tarihe ışık tutuyor.

- Dünyadaki ilk beyin ameliyatının yapıldığı Aşıklı Höyük 11 bin yıllık tarihe ışık tutuyor

AKSARAY - Tarihi coğrafyası ve Kapadokya'nın giriş kapısı olan Aksaray'da dünyanın ilk beyin ameliyatının yapıldığı Aşıklı Höyük 11 bin yıllık tarihe ışık tutuyor.

Kapadokya'ya açılan kapısıyla binlerce yıl önce birçok uygarlıkların yerleşim yeri olan ve yeraltı şehirleri, Ihlara Vadisi, Selime Katedrali gibi daha onlarca çeşitli tarihi mekanlarıyla turizmin gözdesi olan Aksaray'da 11 bin yıl önce genç bir kadına dünyada ilk beyin ameliyatı gerçekleştirildi. Günümüzde Aşıklı Höyük'te kazı çalışmaları belirli aralıklarla devam ederken, yapılan çalışmalarda o döneme ait hayvan ile tahıl fosilleri ve obsidyenler bulundu. Adeta binlerce yıllık tarihe ışık tutan Aşıklı Höyük'te o dönemde yaşanan evler, kullanılan malzemeler ve daha birçok ihtiyaç malzemesi orijinalliğe uygun olarak inşa edilerek ele geçirilen birçok parça Aksaray Müzesi'nde sergileniyor.

"11 bin yıl önce genç kadına ilk beyin ameliyatı burada gerçekleştirildi"

Aşıklı Höyük hakkında bilgiler veren Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aşıklı Höyük'ün birçok önemli özelliği olduğuna dikkat çekerek, "Orta Anadolu'nun ve Kapadokya'nın ilk köyü olma özelliğine sahip Aşıklı Höyük. 11 bin yıllık bir geçmişe sahip. 11 bin yıllık geçmişi ile ilk beyin ameliyatının yapıldığı yer olarak tarihteki yerini korumaktadır. Bu anlamda tıp tarihi açısından da çök önemli bir özelliği var. Genç bir kadına uygulanan dünyadaki ilk beyin ameliyatı Aşıklı Höyük'te yapılmıştır. Ameliyat izlerinin bulunduğu kafatası Aşıklı Höyük'ten çıkarılarak diğer buluntularla birlikte Aksaray Müzesi'nde şu anda sergilenmektedir" dedi.

"Tahıl ve bitkiler tarıma ilk kez Aşıklı Höyükte kazandırılmış"

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da bitki ve tahılların tarımcılığa ilk kez Aşıklı Höyük'te kazandırıldığına değinen Vali Hamza Aydoğdu, "Araştırmalara baktığımız zaman Aşıklı Halkının yerleşik hayata geçmesinin ardından burada tarımla uğraşmışlar, daha önce bulunan tahıllar, bitkiler Aşıklı sakinleri tarafından ilk kez tarıma burada kazandırılmıştır. Buraya baktığımız zaman jeolojik oluşumundan kaynaklanan volkanik cam içerisinde kızıl geyik, domuz, sığır, koyun ve keçi gibi hayvanlarında burada beslendiğini görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Aşıklı halkı 20 kuşak boyunca burada yaşamışlar"

11 bin yıl öncesinde Aşıklı Halkı'nın en az 20 kuşak boyunca burada yaşadıklarını anlatan Vali Hamza Aydoğdu, höyüğün mimari özelliğinin de bulunduğunu belirterek, "Geçmiş yıllarda kazılarda ortaya çıkan buluntulardan anladığımız kadarıyla Aşıklı Halkı'nın en az 20 kuşak boyunca burada yaşadıkları anlaşılmaktadır. Aşıklı Höyük'teki insanlar avcı, toplayıcı ve göçerlerin yerleşik olarak hayata geçtiği Orta Anadolu'nun ilk bilinen ilk köyüdür. Bunun yanında en önemli özelliklerinden birisi de burada mimarlık tarihi açısından Anadolu'nun geleneksel bitişik düzende dikdörtgen planlı kerpiç mimarisinin en eski örneğidir Aşıklı Höyük" ifadelerini kullandı.

Dünyadaki ilk beyin ameliyatının yapıldığı Aşıklı Höyük 11 bin yıllık tarihe ışık tutuyor
Dünyadaki ilk beyin ameliyatının yapıldığı Aşıklı Höyük 11 bin yıllık tarihe ışık tutuyor
Dünyadaki ilk beyin ameliyatının yapıldığı Aşıklı Höyük 11 bin yıllık tarihe ışık tutuyor
Dünyadaki ilk beyin ameliyatının yapıldığı Aşıklı Höyük 11 bin yıllık tarihe ışık tutuyor

Aksaray Müzesi, Hamza Aydoğdu, Kapadokya, Aksaray, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Dünyadaki ilk beyin ameliyatının yapıldığı Aşıklı Höyük 11 bin yıllık tarihe ışık tutuyor - Son Dakika


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