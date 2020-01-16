Dünyanın en çok ilgi çeken müzik şölenlerinden biri: Viyana Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri

Avusturya'nın Viyana Filarmoni Orkestrası, en prestijli senfonik müzik topluluğu olarak biliniyor.



1 Ocak sabahı Viyana'nın ünlü konser salonu Musikverein'de verdikleri Yeni Yıl Konseri ise dünyada en çok takip edilen müzik şölenlerinden biri.