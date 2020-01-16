Dünyanın en çok ilgi çeken müzik şölenlerinden biri: Viyana Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünyanın en çok ilgi çeken müzik şölenlerinden biri: Viyana Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri - Son Dakika Dünya

Dünyanın en çok ilgi çeken müzik şölenlerinden biri: Viyana Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri

14 dakika önce

Avusturya’nın Viyana Filarmoni Orkestrası, en prestijli senfonik müzik topluluğu olarak biliniyor. 1 Ocak sabahı Viyana'nın ünlü konser salonu Musikverein'de verdikleri yeni yıl konseri ise dünyada en çok takip edilen müzik şölenlerinden biri.

Dünyanın en çok ilgi çeken müzik şölenlerinden biri: Viyana Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri, System.String[]

Avusturya'nın Viyana Filarmoni Orkestrası, en prestijli senfonik müzik topluluğu olarak biliniyor.


1 Ocak sabahı Viyana'nın ünlü konser salonu Musikverein'de verdikleri Yeni Yıl Konseri ise dünyada en çok takip edilen müzik şölenlerinden biri.

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Avusturya, Viyana, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:13 
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