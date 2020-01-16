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Dünyanın en çok ilgi çeken müzik şölenlerinden biri: Viyana Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri
14 dakika önce
Avusturya’nın Viyana Filarmoni Orkestrası, en prestijli senfonik müzik topluluğu olarak biliniyor. 1 Ocak sabahı Viyana'nın ünlü konser salonu Musikverein'de verdikleri yeni yıl konseri ise dünyada en çok takip edilen müzik şölenlerinden biri.
Avusturya'nın Viyana Filarmoni Orkestrası, en prestijli senfonik müzik topluluğu olarak biliniyor.
1 Ocak sabahı Viyana'nın ünlü konser salonu Musikverein'de verdikleri Yeni Yıl Konseri ise dünyada en çok takip edilen müzik şölenlerinden biri.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:13
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