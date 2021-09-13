Dünyanın En Kötü İnsanı Filmi - Son Dakika

Julie, hangi mesleği seçeceğine karar veremeyen, ne çeşit bir erkekle mutlu olacağından emin olamayan enerjik bir genç kadındır. Özgür yaşamaya inancı onu hayatını paylaşmaya karar verdiği erkeklerle kolayca ilişki kurmaya yöneltir. Ama Julie eski ilişkilerin tamamen geçmişte kalmadığını, geleceğe de gölgelerini düşürebileceğini hesaba katmamıştır. Strindberg’in ünlü oyununa referansla çağdaş Matmazel Julie çeşitlemesi olarak görülebilecek film, coşku ile ciddiyeti bağdaştıran anlatımıyla dikkat çekiyor.

Yönetmen: Joachim Trier

Senaryo: Joachim Trier, Eskil Vogt

Oyuncular: Maria Grazia Di Meo, Anders Danielsen Lie, Renate Reinsve, Hans Olav Brenner, Herbert Nordrum, Helene Bjørnebye, Sofia Schandy Bloch, Vidar Sandem, Thea Stabell, Lasse Gretland, Savannah Marie Schei, Anna Dworak, August Wilhelm Méd Brenner, Eia Skjønsberg, Marianne Krogh, Deniz Kaya, Karen Røise Kielland, Karla Nitteberg Aspelin, Savannah Schei, Tumi Løvik Jakobson

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Verdens verste menneske

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Norveç

Orijinal Dili: Norveççe

Filmin Süresi: 121 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 21.09.2021

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