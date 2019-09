BMW Concept 4 ve Yeni BMW X6 Vantablack Frankfurt Otomobil Fuarı'na Damgasını Vurdu

Dünyanın En Siyah Otomobili Frankfurt Otomobil Fuarında!



Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW, dünyanın en siyah rengi Vantablack'e boyanan; Yeni BMW X6 ve gelecek nesil 4 Serisi ailesinin tasarımı hakkında önemli ipucu veren BMW Concept 4 modelleriyle Frankfurt Otomobil Fuarı'na damga vurdu.



BMW, dünyanın en önemli otomobil fuarlarından biri olan 68'inci Frankfurt Otomobil Fuarı'nda bul yıl da en yeni ve dikkat çekici modelleriyle ön plana çıkıyor. BMW'nin Frankfurt Otomobil Fuarı'ndaki en büyük sürprizi olan BMW Concept 4, markanın gelecek modellerinde kullanacağı yeni tasarım dilini yansıtıyor.



BMW Concept 4, aynı zamanda Yeni BMW 4 Serisi modellerinin çizgileri hakkında da önemli ipucu veriyor. Tasarımcıları tarafından "BMW'nin temiz ve net tasarımını estetik duruşla birleştiren yepyeni bir çalışma" olarak tanımlanan BMW Concept 4, fark yaratan dikey böbrek tasarımı ile dikkat çekiyor.



Kendine özgü Böbrek Izgarası, göze çarpan hava girişleri ve belirgin şekilde oyulmuş yüzeyler; BMW Concept 4'ün gerçek biri sürücü otomobili olduğunu ortaya koyuyor. Benzersiz ızgara tasarımı BMW 328 ve BMW 3.0 CSi gibi efsanevi klasiklere referans yaparak markanın köklü geçmişine ışık tutuyor.



BMW Concept 4'ün dikkat çekici tasarımında önemli bir paya sahip olan diğer bir unsur ise ikiz far tasarımı. BMW'nin karakteristik böbrekleriyle uyum içerisinde olacak şekilde tasarlanan full LED farların cam kapağı da bulunmuyor. Far tasarımı üç boyutlu heykeller gibi aracın direkt olarak gövdesi ile buluşuyor. BMW Concept 4, BMW'nin tasarımda imza niteliğindeki oranlarının modern temsilcisi. Gergin kaput, uzun dingil mesafesi, akan tavan çizgisi ve kısa çıkıntılar modern, zarif ve dinamik bir coupé modelin ana hatlarını oluşturuyor.



Dünyanın en siyah otomobili: Yeni BMW X6 Vantablack

X6 Serisi'nin üçüncü neslini temsil eden Yeni BMW X6, BMW X modellerinin çevikliğini ve çok yönlülüğünü her zamankinden daha etkileyici bir hale getirmeyi başarıyor. Keskin çizgiler, güçlü oyuntulara sahip yüzeyler ve daha dinamik bir etki yaratan oranlar otomobilin dış yüzeyine atletik ve etkileyici bir görünüm kazandırıyor.



Yeni BMW X6'nın üretimine Kasım 2019'da başlanacak ve dört farklı motor seçeneği ile pazara sunulacak. Modele, son derece güçlü benzinli V8 motor ve 6 silindirli dizel motor öncülük ediyor. Ayrıca renkleri %96,96 soğuran dünyanın en siyah rengi olan "Vantablack" dünyada ilk defa Yeni BMW X6 ile otomobilseverlerle buluşuyor. Vantablack ışığı üzerinden yansıtmak yerine içinde hapsetmesi nedeniyle nesnenin iki boyutlu olarak algılanmasını sağlıyor. Ortaya çıkan illüzyon etkisiyle Yeni BMW X6'nın muhteşem tasarımı ve çizgileri benzersiz bir görünüm kazanıyor.



BMW M135i and BMW 118d



Yeni BMW 1 Serisi – Kompakt Segmentte Gelişmiş Sürüş Keyfi.

Üçüncü nesli ile çok daha sportif bir görünüme kavuşan yeni BMW 1 Serisi, markanın yeni tasarım anlayışı çerçevesinde şekillendirildi. Üstün şasi sistemleri ve yenilikçi teknolojilerin yanı sıra BMW'nin genlerinde yer alan tüm temel sürüş dinamiği bileşenlerinin ve kontrol sistemlerinin entegrasyonu, BMW 1 Serisi'nin her koşulda üstün yol tutuş kabiliyeti sunmasını Yeni BMW 1 Serisi sağlıyor. Bugüne kadar 1.3 milyon adetten fazla üretilen BMW 1 Serisi, sonbahardan itibaren Türkiye'de de satışa sunulacak.



BMW Vision M NEXT – Sportif Sürüşün Geleceği.

BMW'nin geleceği ile ilgili önemli fikirler veren otomobillerden birisi de dünya tanıtımı NEXTGen etkinliğinde yapılan BMW Vision M NEXT oldu. Bu noktada BMW'nin en dikkat çekici modellerinden biri olan BMW Vision M Next konsepti de ilk kez burada sergilendi. BMW'nin elektrikli spor otomobil geleceğine ışık tutan modeli BMW Vision M NEXT, tamamen sürücü odaklı olarak tasarlanmış. 2018 yılında ilk kez tanıtılan BMW Vision iNEXT ile birlikte sergilenen BMW Vision M NEXT, BMW'nin deneyim dünyasındaki EASE ve BOOST tanımlarını en iyi şekilde yansıtıyor.



Öncüsü BMW i8'e benzer bir tasarıma sahip olan Vision M Next, BMW'nin spor otomobil DNA'sının geldiği son noktayı temsil ediyor. Tıpkı i8'de olduğu gibi hibrit motor ile donatılan Vision M NEXT, çift tonlu gövde rengi, karbon-kompozit detayları ve yukarı doğru açılan kapıları ile dikkat çekiyor. Vision M NEXT, arka cam detayı ve stop lambalarının içerisine gizlenmiş BMW logoları gibi detaylarla da BMW'nin spor otomobil tarihinin başlangıcı olarak kabul edilen BMW M1'e de göndermelerde bulunuyor. Şarj edilebilir hibrit olarak tasarlanan BMW Vision M NEXT, 4 silindirli turbo benzinli motor ve elektrikli motorları ile toplamda 600 bg güç üretiyor. Son hızı saatte 300 km/s olan BMW Vision M NEXT, 0-100 km/s hızlanmasını ise sadece 3 saniyede tamamlıyor. BMW Vision M NEXT 100 kilometrelik elektrikli sürüş modu ile şehir içerisinde sıfır emisyon ile yol alabiliyor. BMW Vision M NEXT hem ön farlarında hem de arka stop lambalarında Laser Wire teknolojisini kullanıyor. BMW Vision M NEXT ayrıca, Yüz tanıma özelliği sayesinde aracın tanımlı kullanıcısı yaklaştığında kapıları otomatik olarak açıyor.



Yeni BMW 8 Serisi Gran Coupé – Dört Kapılı Lüks Spor Otomobil.

8 Serisi'nin, Coupé ve Cabrio seçeneklerinden sonra üçüncü gövde tipini temsil eden Yeni BMW 8 Serisi Gran Coupé, 4 kapılı bir sedanın sunduğu konfor ve kullanışlılık özellikleriyle bir Coupé otomobilden beklenen sportif tasarım ve sürüş keyfini bir araya getiriyor. Özgün karakteri, heyecan uyandıran performans ve dinamizmi ile güç ve zarafet tutkunları için tasarlanan, BMW 8 Serisi Gran Coupé, sonbaharda Türkiye'de satışa sunulacak.



Yeni BMW M8 Coupé ve Yeni BMW M8 Cabrio – Yüksek Performanslı Spor Otomobiller.

BMW, M TwinPower Turbo teknolojisi ve yüksek devirli V8 motorları ile yüksek performanslı, 600 beygir güce sahip Yeni BMW M8 Coupé, Yeni BMW M8 Cabrio ve 625 beygir güce sahip Yeni BMW M8 Competition Coupé, Yeni BMW M8 Competition Cabrio modelleri ile performanslı sürüşün sınırlarını zorluyor. Yüksek performanslı ünitede Drivelogic 8 ileri M Steptronic şanzımanla yer alırken M xDrive dört tekerlekten çekiş sistemi ve Active M Diferansiyel gücün yola tam olarak aktarılmasını sağlıyor.



Gösteri Galası: Yeni BMW X1 – Kompakt Formda Spor Aktivite Aracı



Yeni BMW X1, Böbrek Izgara'ları ve daha yeni bir görünüme sahip LED farlar ve arka lambaları ile sürücülere daha fazla kişisellik sağlıyor. Kabindeki yüksek kalite ve ambiyans,otomobilin teknolojik işlevselliğine katkıda bulunuyor. Yeni BMW X1, maksimum 231 beygir güç üreten üç silindirli ve dört silindirli yeni nesil benzinli ve dizel motor seçenekleri ile geliyor. Yeni BMW X1'in plug-in hibrit versiyonu ise 2020 baharında model seçenekleri arasında yerini alacak. Yeni BMW X1, Türkiye'de de Ağustos ayı itibariyle satışa sunuldu.