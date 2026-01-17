Dünyanın En Uzun Adamının Ellerinin Kalıbı Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dünyanın En Uzun Adamının Ellerinin Kalıbı Alındı

Dünyanın En Uzun Adamının Ellerinin Kalıbı Alındı
17.01.2026 20:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin İl Tanıtım Günleri'nde Sultan Kösen'in ellerinin kalıbı çıkarıldı; büyük bir müze kuruluyor.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen "Mardin İl Tanıtım Günleri"nde "Konuşan Eller" adlı uluslararası sanat projesi kapsamında, 2 metre 51 santimetrelik boyuyla "dünyanın en uzun adamı" ünvanını koruyan Sultan Kösen'in ellerinin kalıbı çıkartıldı.

Projede, Azerbaycan'ın bilim, kültür ve sanat, askeri ve spor alanlarında tanınmış isimlerinin yanı sıra farklı ülkelerde yaşayan ünlü kişilerin ellerinden alınan kalıplardan, dünyanın en büyük "Konuşan Eller" müzesinin kurulması hedefleniyor.

Müze için bugüne kadar 265 kişinin el kalıbı alınarak bir koleksiyon oluşturuldu.

"Koleksiyonumuzda Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir ve 2. Abdülhamid'in torununun elleri var"

Projenin koordinatörü Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi ve heykeltıraş Namiq Hüseynov, AA muhabirine, projenin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 2. Karabağ Savaşı arifesinde radyoda yaptığı konuşmada kullandığı "Demir Yumruk" ifadesinden hareketle ortaya çıktığını söyledi.

Çalışmanın amaçlarına değinen Hüseynov, "Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşmasının ardından Azerbaycan halkı bir araya geldi ve bu galibiyeti kazandı. Biz de projemize böylece başladık. Buradaki esas amacımız, Azerbaycan ve Türk dünyasının en meşhur insanlarının ellerinin kalıplarını çıkartıp, bunu bir koleksiyon olarak sergilemektir." dedi.

Hüseynov, hedeflerinden birinin 62,8 santimetre boyuyla dünyanın en kısa insanı olan Hindistanlı Jyoti Amge'nin el kalıplarını da projeye dahil etmek olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bakü'de gerçekleştirilen Dünya Satranç Şampiyonası'nda kadın ve erkek en ünlü satranç ustalarının ellerinin kalıplarını, daha sonra ise dünyaca ünlü insanların ellerini çıkarttık. Koleksiyonumuzda Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir ve 2. Abdülhamid'in torununun elleri de var. Bugün de burada dünyanın en uzun insanı olan Sultan Kösen'in ellerini çıkarttım. Bundan dolayı çok mutluyum."

"Dünyanın en uzun adamı" Sultan Kösen ise yeryüzünün yaşayan en büyük el ve ayaklarına sahip olduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Bu alanda Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş ve yaşayan 3 kişiden birisiyim. Bugün Mardin Tanıtım Günleri Etkinliği için İstanbul'dayız. Azerbaycan'daki arkadaşlar bizlere ulaştılar. Orada ünlü insanların ellerinin heykellerinin bulunduğu bir müze açılacak. Çıkarılan kalıplar orada sergileniyor. Benim de elimin heykelini yaparak bu müzeye koyacaklar. Benim için çok güzel şey. Daha önce Orlando'daki bir müze için de heykelimi yapmışlardı. Azerbaycan bizim komşu ülkemiz. İnsanların beni tanıması, ayrıca beni çok mutlu ediyor."

Kaynak: AA

Atatürk Havalimanı, Sultan Kösen, Etkinlikler, Kültür, Mardin, Güncel, Dünya, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünyanın En Uzun Adamının Ellerinin Kalıbı Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da harita yeniden çizilecek O bölgede dev bir kent kuruluyor İstanbul'da harita yeniden çizilecek! O bölgede dev bir kent kuruluyor
Çamlıhemşin Belediye Başkanı Altun: Bir ülkenin enerjisi aynı zamanda güvenliğidir Çamlıhemşin Belediye Başkanı Altun: Bir ülkenin enerjisi aynı zamanda güvenliğidir
Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı
Kazaya sebep olan ’kaynakçı’ya tekme tokat dayak Kazaya sebep olan 'kaynakçı'ya tekme tokat dayak
Yasadışı bahise dev darbe Çok sayıda tutuklama var Yasadışı bahise dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Mardin’de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu. Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.

20:46
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka’ya girdi
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka'ya girdi
19:40
Galatasaray’ın yedek kulübesi isyan çıkardı
Galatasaray'ın yedek kulübesi isyan çıkardı
19:33
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
18:54
Canlı anlatım: Galatasaray’a soğuk duş
Canlı anlatım: Galatasaray'a soğuk duş
18:12
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
17:47
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 21:46:42. #7.11#
SON DAKİKA: Dünyanın En Uzun Adamının Ellerinin Kalıbı Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.