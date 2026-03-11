Doğada geziye çıkan bir kadın, yürüyüş sırasında beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Çevreyi incelerken suyla dolu bir çukurda çırpınan yabani bir tay fark etti.
Yavrunun kendi başına çıkamadığını anlayan kadın, hiç düşünmeden harekete geçti. Çukura girerek tayın bulunduğu yerden çıkmasına yardımcı oldu. Zorlu anların ardından yavru tay çukurdan kurtulmayı başardı.
Kurtarılan tay, kısa süre sonra yakındaki alanda endişeyle bekleyen ailesine doğru koştu. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından da dikkatle izlenirken, tayın ailesine kavuşması duygusal anlara sahne oldu.
Son Dakika › Yaşam › 'Dünyayı sevgi kurtaracak' dedirten görüntü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?