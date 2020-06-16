Dursun Çiçek ifade verdi: "Suçlamaları kabul etmiyorum" - Son Dakika

Dursun Çiçek ifade verdi: "Suçlamaları kabul etmiyorum"

Dursun Çiçek ifade verdi: "Suçlamaları kabul etmiyorum" AK Parti milletvekillerinin şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan CHP eski Milletvekili Dursun Çiçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.

Dursun Çiçek ifade verdi: "Suçlamaları kabul etmiyorum"

İSTANBUL - AK Parti milletvekillerinin şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan CHP eski Milletvekili Dursun Çiçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. İfade vermesinin ardından adliye önünde açıklama yapan Çiçek, "Bizim iddiamız, önergede imzası olan siyasetçilerin FETÖ'cü olduğu değildir" dedi.

Katıldığı bir televizyon programında askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa değişikliğinin FETÖ üyelerince yapıldığı iddia eden CHP eski Milletvekili Dursun Çiçek hakkında 6 AK Parti Milletvekilinin suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'iftira' suçundan soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen talimat yazısı üzerine Çiçek, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na ifade vermeye geldi. İfade vermesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere FETÖ'nün yargı ve siyasi ayağı hakkında suç duyurusunda bulunan Çiçek, ardından adliye önünde açıklama yaptı.

"Anayasaya ve usule aykırı bir düzenleme ile alelacele geçirilmiştir"

CHP eski Milletvekili Dursun Çiçek savcılığa verdiği ifadesinde, "Yargılandığım Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davaları bir FETÖ organizasyonudur. 25 Haziran 2009'da askerlerin sivil yargıda yargılanmasının önünü açan yasa değişikliğinin olağan yasalaşma sürecine aykırı olarak, komisyonda yasa tasarısının tartışılma, eleştirilme ve son halinin genel kurulda görüşülmesi için sunulması gibi aşamalar atlanarak, 13 dakikada, gece yarısı saat 01.00'de mecliste çok az sayıda milletvekilinin olduğu zamanda dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve bakan yardımcısı İbrahim Okur tarafından anayasaya ve usule aykırı bir düzenleme ile alelacele geçirilmiştir. Nitekim Anayasa Mahkemesi, bu düzenlemeyi muhalefetin başvurusu üzerine iptal etmiştir" ifadelerini kullandı.

"Kimseye iftira atmak maksadımız olmaz"

Yaşadığı sürecin önerge ile başladığını belirten Çiçek, "Bizim iddiamız, önergede imzası olan siyasetçilerin FETÖ'cü olduğu değildir. Suç duyurusunda da açıkça yazdığı gibi FETÖ'nün siyasi ayağının soruşturulmasına söz konusu önergeyi hazırlayanlardan başlanması hususunda cumhuriyet savcılarına ışık tutmaktadır. Yıllarca iftiraya maruz kalmış ve mağdur olmuş bir cumhuriyet aydını olarak kimseye iftira atmak maksadımız olmaz. Bu nedenlerle suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

"Cumhuriyet savcılarına yol gösteriyoruz"

Savcılığa ifade vermesinin ardından adliye önünde açıklama yapan Çiçek, "FETÖ'nün siyasi ayağı ile ilgili önceki dönem Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un bir açıklaması üzerine, 25-26 Haziran 2009 gecesi meclis tutanaklarını inceleyerek, anayasaya aykırı önergeyi, askerlerin askeri yargı yerine FETÖ'nün hakim olduğu özel yetkili mahkemelere, teslim edilmesi süreciyle ilgili bir suç duyurusu hazırlamıştık. Bununla ilgili basındaki paylaşımlarımız nedeniyle önergede imzası olan 6 vekil, sayın Cumhurbaşkanının talimatıyla hakkımızda iftira gerekçesiyle bir suç duyurusunda bulundular. O konuda ifade verdik. Yeni bir mağduriyet yaşanmaması adına, bir an önce hakkımızda takipsizlik kararı verilmesini talep ettik. Sadece cumhuriyet savcılarına yol gösteriyoruz" dedi.

"İlker paşanın tanıklığı çok önemli"

İlker Başbuğ'un tanıklığının önemini vurgulayan Çiçek, "İlker Paşanın tanıklığı çok önemli. Dönemin Genelkurmay Başkanı, devletin en üst düzeyinde yer alan bir şahsiyet. O açıdan bu yeni delilleri değerlendirerek cumhuriyet savcılarına FETÖ'nün siyasi ayağını soruşturmaya buradan başlayın dedik. Tabii o süreçte çok olağanüstü bir süreç yani mecliste görev yaptık. Ne komisyonda tartışılmış, ne başbakanın imzaladığı tasarıda var. Gece yarısı 01.00'de küt diye meclise iniyor, 13 dakikada yasalaşıyor ve ortalık karışıyor" ifadelerini kullandı.

"Türk yargısına teslim etmemiz lazım"

Son olarak Çiçek, "Silahlı Kuvvetlerdeki cumhuriyetçi, Atatürkçü, aydın insanlar, binlerce subay tasfiye edilerek, FETÖ'cülerin önü açılıp 15 Temmuz'un taşları döşeniyor. Dolayısıyla biz milletçe 15 Temmuz gibi karanlık geceleri yaşamayacaksak bu süreci her yönüyle soruşturmamız ve Türk yargısına teslim etmemiz lazım. Türk milleti böyle istiyor, biz de böyle istiyoruz. Soruşturma yapacak savcılara yardımcı olmak açısından bugün suç duyurusu dilekçemizi de, detaylarıyla birlikte Cumhuriyet Başsavcılığına verdik. Cumhuriyet savcılarından, cumhuriyet hakimlerinden beklentimiz hukuk ve adaletin gereğini yapmaları ve bu süreçte bilerek veya bilmeyerek, FETÖ'ye yardım ve yataklık yapanlardan Türk milleti adına hesap sormalarıdır" şeklinde konuştu.

Dursun Çiçek ifade verdi: Suçlamaları kabul etmiyorum

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Dursun Çiçek, AK Parti, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 09:32 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dursun Çiçek ifade verdi: 'Suçlamaları kabul etmiyorum' - Son Dakika
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