Duvara çarparak devrildi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Duvara çarparak devrildi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

11.10.2022 00:57
Duvara çarparak devrildi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Tokat'ta traktörün duvara çarparak devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tokat'ta traktörün duvara çarparak devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde meydana geldi. M.O (25) idaresindeki traktör sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın etkisi ile duvardan aşağı devrilen traktör yan yattı. Kazayı fark eden vatandaşların yardımı ile sürücü traktör kabininden çıkartıldı. Genç sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlatırken o anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde traktörün duvara çarparak devrilmesi, köylülerin panikle sürücüye yardım için koşması yer aldı. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Turhal, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Duvara çarparak devrildi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Duvara çarparak devrildi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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