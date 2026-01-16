Düzce\'de 14 Kaçak Göçmen Yakalandı

DÜZCE'de, Anadolu Otoyolu'nda durdurulan 2 TIR'ın dorsesindeki kasaların arkasına gizlenmiş halde Afganistan uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 3 organizatör şüphelisi tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'dan yola çıkan 2 TIR'la kaçak göçmenlerin taşındığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Düzce'de Anadolu Otoyolu'ndaki bir dinlenme tesisinde 2 TIR'ı durdurdu. Yapılan aramada, TIR'ların dorsesindeki kasaların arkasına saklanmış halde 14 kaçak göçmen bulundu. Olayla ilgili F.K., Y.A. ve H.Y. gözaltına alındı.

Afganistan uyruklu kaçak göçmenler geri gönderme merkezine gönderildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 organizatör şüphelisi ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.