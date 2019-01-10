Düzce'de 2 Kişi Sobadan Zehirlenerek Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Düzce'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.
Düzce'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.
Olay, Düzce Ağa Mahallesi 2015. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal Aksu'ya ait evde ısınmak üzere yakılan sobadan sızan karbonmonoksit gazından ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Konuyla ilgili inceleme sürüyor. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:06 Kaynak: İHA
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