Düzce'de Genç Evinde Ölü Bulundu

Düzce'de Gümüşova ilçesinde bir genç evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Yakabaşı köyünde C.A.K. (23) isimli genç, ikamet ettiği evin salonunda bulunan koltuk üzerinde kardeşi tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından gerekli çalışmalar yapılırken, C.A.K.'nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Düzce Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor. - DÜZCE