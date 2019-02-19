Düzce'de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
1 saat önce
Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kadın sürücü yaralandı.
Düzce
'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kadın sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nurcan Demirci idaresindeki 20 DN 052 plakalı otomobil ile Ebru Yıldırım yönetimindeki 35 AAC 505 plakalı otomobil, Çay Mahallesi
Ocak Sokak'ta çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle Yıldırım idaresindeki otomobil, çevredeki bir evin duvarını kırarak durabildi.
Kazada, her iki sürücü de yaralanırken Yıldırım'ı çevredeki vatandaşlar sakinleştirerek sandalyeye oturttu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk
Devlet Hastanesine kaldırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:21 Kaynak: AA
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