Son Dakika Haberleri: Düzce'de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Düzce'de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

1 saat önce

Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kadın sürücü yaralandı.

Düzce'de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]
Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kadın sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nurcan Demirci idaresindeki 20 DN 052 plakalı otomobil ile Ebru Yıldırım yönetimindeki 35 AAC 505 plakalı otomobil, Çay Mahallesi Ocak Sokak'ta çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Yıldırım idaresindeki otomobil, çevredeki bir evin duvarını kırarak durabildi.

Kazada, her iki sürücü de yaralanırken Yıldırım'ı çevredeki vatandaşlar sakinleştirerek sandalyeye oturttu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:21 Kaynak: AA

Ebru Yıldırım , Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinayet Sanıkları Birbirini Suçladı Cinsel İstismara Uğrayan Anne, Kendini Asarak İntihar Etti

Hastaneye Yaralı Olarak Getirilen Kadının Annesi Olduğunu Öğrenen Hemşire, Gözyaşlarına Boğuldu Hükümet, Sebze ve Meyveden Sonra Su Fiyatları İçin de Harekete Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 10:37:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]