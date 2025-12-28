Düzce\'de kar kazası: 8 kişilik aile kanala uçtu

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, kar nedeniyle kayganlaşan yolda İ.D. idaresindeki 34 MTL 781 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Araçta aynı aileden 8 kişi bulunuyordu.

5'i ÇOCUK 8 YARALI

Kazada yaralananlar, Kuzey, Anıl, İlknur, Öykü, Erdal, Ayşenur, Atlas ve Asya D. oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne nakledildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken bir otomobilde 8 kişinin olması tartışmaya yol açtı.

Kazayla ilgili incelemelerin devam ettiği bildirildi.