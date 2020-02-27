Düzce'de minik öğrenciler atık malzemelerden sokak hayvanlarına mama kabı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de minik öğrenciler atık malzemelerden sokak hayvanlarına mama kabı yaptı - Son Dakika

Düzce'de minik öğrenciler atık malzemelerden sokak hayvanlarına mama kabı yaptı

6 saat önce

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde ilkokul öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, sokak hayvanları için atık malzemelerden yaptıkları mama ve su kaplarını ilçenin farklı noktalarına yerleştirdi.

Düzce'de minik öğrenciler atık malzemelerden sokak hayvanlarına mama kabı yaptı, System.String[]

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde ilkokul öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, sokak hayvanları için atık malzemelerden yaptıkları mama ve su kaplarını ilçenin farklı noktalarına yerleştirdi.

İlçedeki 3 ilkokul tarafından ortaklaşan hazırlanan "Doğaya ve Canlılara Sahip Çık" projesi çerçevesinde minik öğrenciler, atık malzemeleri rengarenk süsleyerek sokak hayvanlarına mama ve su kabı yaptı.

Yaptıkları kapları ilçenin farklı noktalarına yerleştiren öğrencilere, öğretmenleri de mama alarak destek verdi.

"Çocuklarımızla farkındalık oluşturduk"

Gölyaka Yunus Emre İlkokulu Müdürü Hidayet Topçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütüldüğünü söyledi.

Topçu, "Okul olarak daha önceden de sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımız oldu. Okul bahçesinde sokak köpeklerimizin bakımını üstlendik. Çocuklarımızla birlikte farkındalık oluşturduk. Bu çalışmayla hem atık malzemeleri kullanılır hale getirdik hem de sokak hayvanlarına duyarlılığı artırdık." diye konuştu.

Projeden sorumlu sınıf öğretmeni Hatice Serap Akgül de projenin 3 kardeş okul ile yürütüldüğünü belirterek, çalışmayla çocukların çevre duyarlılığının arttığını kaydetti.

Akgül, çocukların projede yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Çocukların mutlulukları görülmeye değer. Bıraktıkları kaptan beslenen canlıları gördüklerinde ne kadar güzel bir hareket yaptıklarının farkına vardılar. Çocuklarımız bu sayede hem doğaya hem de canlılara karşı duyarlılıklarını artırdı." ifadelerini kullandı.

Gölyaka, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:36 Kaynak: AA
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