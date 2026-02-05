Düzce\'de Ruhsatsız Silah Operasyonu

Düzce'de jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah mühimmat kaçakçılığı kapsamında merkez ilçede icra edilen ev aramasında; 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet faturasız metal dedektörü, 59 adet tabanca fişeği ve 60 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olaya ilişkin yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - DÜZCE