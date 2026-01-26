Düzce'de Silahla Oynayan Genç Yaralandı

Düzce'de evde silahla oynayan genç E.Ç. silahın ateş alması sonrasında ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Düzce Merkez Düverdüzü köyünde silahla yaralanma olayı meydana geldi. Sağlık ekipleri, E.Ç. isimli şahsın tabanca ile oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu başından yaralandığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine bölgeye ambulans sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Başından yaralanan E.Ç., daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi. - DÜZCE