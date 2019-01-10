Düzce'de Soba Can Aldı, 2 Ölü

Düzce'de soba can aldı, 2 ölüDüzce'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Aksu çifti yaşamlarını yitirirken, çiftin 2 kızı ise tedavi altına alındı.

Düzce'de soba can aldı, 2 ölü



Düzce'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Aksu çifti yaşamlarını yitirirken, çiftin 2 kızı ise tedavi altına alındı.



Olay, Düzce Ağa Mahallesi'nde meydana geldi. Aksu ailesinden haber alamayan komşuları, çocukların da okula gitmemesinden şüphelenerek eve geldi. Kapıyı açan olmaması üzerine polise haber verildi. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye 2 katlı eve ikinci katın balkonundan girdi. İtfaiye ekibinin kapıyı açmasıyla içeri giren 112 Acil ekipleri, Celal ve Türkan Aksu çiftinin öldüğünü belirlerken, çocukları Habibe ve Nebile Aksu'ya ise müdahalede bulundu. İlk belirlemelere göre aile bireylerinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. 2 kişi 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, evde incelemede bulunurken, soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜLER GEÇİLECEK



Tezcan SOLMAZDÜZCE, (DHA) -



================



(Tür: Yurt)

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Annesini Öldüren Sanıktan Şikayetçi Olmadı

İngiliz Polisi, Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada

Gece Kulübünden Kovulan Genç Adam, İntikam Almak İçin Lüks Aracıyla Mekana Daldı! O Anlar Kamerada

Bakan Albayrak, KOBİ'lere Kredi Destek Paketinin Ayrıntılarını Açıkladı