Tezgahlar kıyı avcılığıyla boş kalmıyor - Son Dakika
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Tezgahlar kıyı avcılığıyla boş kalmıyor

27.05.2022 17:06

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, kıyı avcılığını sürdürüyor.

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, kıyı avcılığını sürdürüyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, yaptığı açıklamada, sezonun 15 Nisan'da sona ermesinin ardından bölgede kıyı avcılığının devam ettiğini söyledi.

Deniz salyangozunun yanı sıra barbun, istavrit, çinekop, lüfer gibi balıkların avlandığını dile getiren Karakaş, "Sonuçta kıyı balıkçılığı bu. Bazen tatmin ediyor, bazen de etmiyor.

Sonuçta tezgahlarımız, lokantalarımız balıksız kalmaz." dedi.

Karakaş, tezgahlarda birçok balık türünün bulunduğunu belirterek, "Fiyatları gününe göre, hava şartlarına göre değişmekte. Hava şartları güzel gittiği sürece balık fiyatları düştüğü gibi bolluk da görülebilir." ifadesini kullandı.

Tezgahlarda barbun kilogramı 60, çinekop 100 ve lüfer tanesi 50 liradan satılıyor.

Tezgahlar kıyı avcılığıyla boş kalmıyor
Tezgahlar kıyı avcılığıyla boş kalmıyor
Tezgahlar kıyı avcılığıyla boş kalmıyor
Tezgahlar kıyı avcılığıyla boş kalmıyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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