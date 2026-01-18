Düzce\'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Z.T. idaresindeki 81 AFP 233 plakalı otomobil ile M.Ö. yönetimindeki 34 RH 9369 plakalı otomobil, Gölyaka Yolu Üçyol mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
