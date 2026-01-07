Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

DÜZCE (İHA) – Düzce'de uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde, 2023 yılından 2025 yılı sonuna kadar olan süreçte "uyuşturucu madde kullanmak ve satmak" suçlarından haklarında en az 3 kez adli işlem yapılan şahısları mercek altına aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen 20 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

10 kişinin testi pozitif çıktı

Şüphelilere yönelik yapılan uyuşturucu testlerinde, 20 kişiden 10'unun sonucunun negatif, 10'unun ise pozitif olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden test sonuçları pozitif çıkan G.U., C.G., M.Ö. ve Ö.A, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - DÜZCE