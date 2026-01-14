Düzce'de yasak dönüşe ceza - Son Dakika
Düzce'de yasak dönüşe ceza

14.01.2026 17:34
Otobüs sürücüsüne yasak dönüş yaptığı için 9 bin 403 lira ceza kesildi.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yolcu otobüsünü dönüşü yasak noktadan çeviren sürücüye ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, otoyolun Ankara istikameti Gümüşova mevkisinde bir yolcu otobüsü sürücüsünün kural ihlali yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı.

Harekete geçen jandarma ekipleri, plakası belirlenen bir turizm firmasına ait yolcu otobüsünü otoyol üzerinde durdurdu.

Seyir halindeki başka bir otomobilin araç içi kamerası kayıtlarından, otobüsün seyir halindeyken acil dönüş açıklığını kullanarak İstanbul istikametine dönüş yaptığını tespit eden ekipler, sürücü H.Ö'ye Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 9 bin 403 lira ceza uyguladı.

H.Ö'nün sürücü belgesine, 100 ceza puanını doldurması sebebiyle 2 ay süreyle el konuldu.

Sürücünün otobüsü acil dönüş açıklığından döndürdüğü anların görüntüsü basınla paylaşıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Düzce, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:24
18:20
17:02
16:52
16:21
16:18
