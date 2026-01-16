Düzce'de Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkisini gösterdi.
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan otoyolun Düzce gişeleri, Beyköy, Sinirci, Gölyaka, Yeşilyayla, Küçük ve Büyük Melen mevkilerinde sis görüş mesafesini düşürdü.
Bölgedeki trafik ekipleri, sürücüleri hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.
Düzce kent merkezi, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu, Kuzey Çevre Yolu ve D-100 kara yolunun Düzce çıkışında da sis etkili oldu.
