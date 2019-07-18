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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

2 saat önce

Düzce Valisi Zülkif Dağlı "Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi.

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması, System.String[]
Düzce Valisi Zülkif Dağlı "Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi. Bunlar teyide muhtaç. Akçakoca ve Cumayeri'nde de 69 kişi kurtarıldı." dedi.
Vali Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkili ve kurum ekiplerin sahada olduklarını belirtti.
Helikopterler aracılığıyla Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde mahsur kalan 69 vatandaşın kurtarıldığını bildiren Dağlı, 3 aileden kayıp olduğu yönünde ihbarların geldiğini aktararak, şunları kaydetti:
"Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi. Bunlar teyide muhtaç. Kayıp ihbarı ile ilgili teyit ve arama kurtarma çalışmaları derhal başlatıldı."
Zülkif Dağlı, Cumayeri, Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:59 Kaynak: AA
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