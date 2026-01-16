Düzce Emniyeti Başarıyı Ödüllendirdi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, aralık ayı içerisinde görevlerinde üstün başarı ve gayret gösteren emniyet personelini ödüllendirdi.

Düzenlenen törende, başarılı çalışmalarıyla öne çıkan personele teşekkür belgesi ve hediye takdim eden Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, emniyet teşkilatının özverili çalışmalarının kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ergüder, personelin fedakarlık ve disiplinle yürüttüğü görevlerin takdire şayan olduğunu belirterek, başarılarının devamını diledi. Program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - DÜZCE