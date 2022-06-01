Düzensiz göçle mücadele koordinasyon toplantısı Bodrum'da yapıldı - Son Dakika
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Düzensiz göçle mücadele koordinasyon toplantısı Bodrum'da yapıldı

01.06.2022 00:57
Düzensiz göçle mücadele koordinasyon toplantısı Bodrum'da yapıldı

İzmir, Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak illerini kapsayan 11'inci Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon toplantısı Muğla'nın ev sahipliğinde Bodrum ilçesinde yapıldı.

İzmir, Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak illerini kapsayan 11'inci Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon toplantısı Muğla'nın ev sahipliğinde Bodrum ilçesinde yapıldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında yapılan 11'inci Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon toplantısına Muğla Valisi Orhan Tavlı, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Uşak Valisi Turan Ergün, Manisa Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Uşak ve Manisa İl Jandarma Komutanları, İl Emniyet Müdürleri, Sahil Güvenlik Komutanları, İl Göç İdaresi Müdürleri ile Sahil Güvenlik Ege Bölge Deniz Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel katıldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın açılış konuşması ile başlayan toplantıda İzmir İl Göç İdaresi Müdürü Ela Şençolaklar ve Sahil Güvenlik Ege Bölge Deniz Komutanlığı'ndan Yarbay Umut Doğançay İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Manisa ve Uşak illerinde düzensiz göçle mücadele alanındaki istatistiki veriler ile saha tespitlerini sundu.

Toplantıda düzensiz göç yönetiminde etkinliğin artırılması, bu çerçevede valilikler koordinasyonunda kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi, iller tarafından hazırlanan göç haritaları ve belirlenen güzergahlar özelinde düzensiz göçmen hareketlerinin önlenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması ve göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadelede etkinliğin artırılması hususlarında değerlendirmelerde bulunuldu. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Denizli, Bodrum, Muğla, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzensiz göçle mücadele koordinasyon toplantısı Bodrum'da yapıldı - Son Dakika


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