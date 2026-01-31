Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden düzenlenen Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.
Toplantıya Erzincan, Erzurum, Ardahan, Bayburt ve Kars valileri katılım sağladı. Toplantıda, bölge genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ele alınarak, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve alınması planlanan yeni tedbirler değerlendirildi. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3. Sayfa › Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
