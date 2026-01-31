Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı Yapıldı

Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı Yapıldı
31.01.2026 08:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Aydoğdu, VKS üzerinden düzensiz göçle mücadele için koordinasyon toplantısına katıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden düzenlenen Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Toplantıya Erzincan, Erzurum, Ardahan, Bayburt ve Kars valileri katılım sağladı. Toplantıda, bölge genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ele alınarak, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve alınması planlanan yeni tedbirler değerlendirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 il felaketi yaşadı Otomobil yandı, sele kapılanlar var 3 il felaketi yaşadı! Otomobil yandı, sele kapılanlar var
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ’’O olmasaydı maç farka giderdi’’ diyor Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ''O olmasaydı maç farka giderdi'' diyor
Survivor’a giden Doğuş’a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön
Kars’ta asansör boşluğuna düşerek ölen gencin cesedi, 2 gün sonra bulundu Kars'ta asansör boşluğuna düşerek ölen gencin cesedi, 2 gün sonra bulundu
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
Düğüne damga vuran olay Eline mikrofonu alıp Sadettin Saran’a seslendi Düğüne damga vuran olay! Eline mikrofonu alıp Sadettin Saran'a seslendi

08:26
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor Bir yıldıza daha ’’Tamam’’ dedirttiler
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Bir yıldıza daha ''Tamam'' dedirttiler
08:14
Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi
08:07
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor
Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor
07:51
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında
07:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
03:29
Ve silahlar ortaya çıktı İran harekete geçti, ABD uyardı
Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 08:43:27. #7.11#
SON DAKİKA: Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.