Düziçi'nde Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
Düziçi’nde Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Düziçi’nde Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
23.01.2026 12:41
Düziçi'nde etkili kar yağışı yolları kapladı, sürücüler zor anlar yaşadı, ekipler çalışmalara devam ediyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı.

Düziçi ilçesinin özellikle kırsal ve yüksek rakımlı bölgelerinde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte yollar kısa sürede beyaza büründü. Karla kaplanan güzergahlarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, zaman zaman durmak zorunda kaldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle bölgede görev yapan ekipler, yolların açık tutulması için sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ederken, yetkililer sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düziçi’nde Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı - Son Dakika

SON DAKİKA: Düziçi’nde Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı - Son Dakika
