Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı.
Düziçi ilçesinin özellikle kırsal ve yüksek rakımlı bölgelerinde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte yollar kısa sürede beyaza büründü. Karla kaplanan güzergahlarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, zaman zaman durmak zorunda kaldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle bölgede görev yapan ekipler, yolların açık tutulması için sahada çalışmalarını sürdürüyor.
Kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ederken, yetkililer sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. - OSMANİYE
Son Dakika › 3. Sayfa › Düziçi’nde Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?