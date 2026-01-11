Düziçi\'nde Kaza: Sürücü Yaralandı

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, otomobilin yoldan çıkarak yamaca çarpıp devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gökçayır Köyü mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yamaca çarparak, takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.