e-Devlet Kullanıcı Sayısı 68 Milyonu Geçti

01.02.2026 11:18
e-Devlet Kapısı'na kayıtlı kullanıcı sayısı 68 milyon 193 bin 133'e ulaştı, toplam giriş 25 milyarı aştı.

Vatandaşların devlet hizmetlerine dijital ortamda ulaşmasını sağlayan e-Devlet Kapısı'na kayıtlı kullanıcı sayısı 68 milyon 193 bin 133'e ulaştı.

Erişime açıldığı 2008'den bu yana gelişimini sürdüren e-Devlet Kapısı, binlerce kamu hizmetinin sunulduğu, yüzlerce kamu kurumunun entegre olduğu bir yapıya dönüştü.

Adaletten sosyal güvenlik ve sigortaya, sağlıktan ulaştırmaya, eğitimden çevre ve şehirciliğe kadar geniş yelpazede hizmet sunumunun gerçekleştirildiği e-Devlet Kapısı'nda vatandaşlar, hızlı ve güvenli şekilde birçok kamu işlemini yapabiliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, kullanıcı sayısı 2010'da 1 milyon 955 bin 675 olan e-Devlet Kapısı, 2015'te 25 milyon 768 bin 832'ye yükseldi. 2015'ten 2025 sonuna kadar ise bu sayı yaklaşık 2,6 kat artış göstererek, 68 milyon 193 bin 133 kullanıcıya ulaştı.

Kullanıcıların, 33 milyon 994 bin 691'i sms şifresi, 30 milyon 928 bin 415'i yurt içi şifre zarfı, 2 milyon 500 bin 25'i internet bankacılığı, 556 bin 844'ü yurt dışı şifre zarfı, 185 bin 258'i e-İmza, 25 bin 980'i mobil imza, 1883'ü Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartıyla kayıt oluşturdu.

Dijital hizmetten, "15-24 yaş aralığında" 9 milyon 939 bin 752, "25-34 yaş aralığında" 14 milyon 135 bin 508, "35-44 yaş grubunda" 13 milyon 667 bin 926, "45-54 yaş grubunda" 12 milyon 352 bin 777, "55-64 yaş aralığında" 9 milyon 178 bin 281, "65 yaş üstünde" ise 8 milyon 918 bin 889 kişi yararlanıyor.

25 milyarın üzerinde giriş

Hizmete açıldığı günden bu yana e-Devlet Kapısı'na web üzerinden 14 milyar 938 milyon, mobil uygulamayla ise 10 milyar 505 milyon giriş yapıldı. Sisteme toplam giriş sayısı 25 milyarı aştı.

Aralık 2025 itibarıyla e-Devlet Kapısı'nda sunulan hizmet sayısı 9 bin 170'e ulaştı.

Geçen yıl en çok kullanılan hizmetler, yüzde 23 ile "Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü", yüzde 11 ile "Emniyet Genel Müdürlüğü Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama", yüzde 10 ile "Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme" ve yüzde 9 ile "Türkiye Noterler Birliği Adıma Tescilli Araç Sorgulama" oldu.

Platformda, 205 merkezi kamu kurumu, 206 üniversite, 543 belediye, 30 su ve kanalizasyon idaresi, 129 özel kurum hizmet sunuyor.

Kaynak: AA

