E-Ticaret Büyümesinde Yeni Trendler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

E-Ticaret Büyümesinde Yeni Trendler

02.02.2026 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ETİD Başkanı Çevikoğlu, e-ticaretin verimlilik ve kalite odaklı büyüyeceğini açıkladı.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, e-ticarette büyümenin yalnızca hacim artışına değil, verimlilik, karlılık ve kalite odaklı bir yapıya evrildiğini belirterek, "Mobil ticaretin baskın kanal halini alması, hızlı ticaret modellerinin ana akım haline gelmesi, yapay zeka destekli kişiselleştirme uygulamalarının yaygınlaşması ve lojistik altyapısındaki iyileşmelerle 2026 yılında e-ticaret hacminin istikrarlı ve dengeli bir büyüme eğilimini sürdürmesini bekliyoruz." dedi.

Türkiye'de e-ticaret pazarı, son dönemde sergilediği hızlı genişlemeyle dijital ekonomi içinde stratejik bir konuma yükselirken, e-ticaret hacminin 2025 itibarıyla 5 trilyon lira seviyesini aştığı tahmin ediliyor.

Akıllı telefon kullanımının artması, hızlı teslimat çözümlerinin yaygınlaşması ve yapay zeka temelli teknolojilerin ticaret süreçlerine daha fazla entegre edilmesiyle e-ticaret faaliyetlerinin bu yıl da kontrollü ve sürdürülebilir bir büyüme çizgisinde ilerlemesi bekleniyor.

Satış hacmindeki yükseliş, iade süreçlerini de sektörün öncelikli gündem maddelerinden biri haline getirirken, iade edilen ürünlerin yeniden satışa kazandırılması, işletmeler açısından maliyet baskısının azaltılmasına ve israfın azaltılmasına katkı sunuyor ve doğal kaynakların daha etkin kullanılmasına olanak sağlıyor.

"E-ticarette büyümenin verimlilik, karlılık ve kalite odaklı yapıya evrildi"

ETİD Başkanı Hakan Çevikoğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de e-ticaretin son yıllarda kaydedilen güçlü büyüme ivmesiyle dijital ekonominin stratejik bileşenlerinden biri haline geldiğini belirterek, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 61,7 büyüyerek 3 trilyon lirayı aşan e-ticaret hacminin 2025 için güçlü bir zemin oluşturduğunu söyledi.

Çevikoğlu, "Perakende e-ticaretteki yüzde 63,7'lik artış, son 5 yılda yıllık bileşik büyümenin yüzde 85'in üzerine çıkması ve tüketici davranışlarındaki belirgin olgunlaşma, sektörün büyümesini 2025 yılında da yüksek ivmeyle sürdürmesine imkan sağlamıştır." diye konuştu.

Türkiye e-ticaret hacminin 2025 itibarıyla 5 trilyon lira eşiğini aştığını tahmin ettiklerini aktaran Çevikoğlu, "Halihazırda e-ticarette büyümenin yalnızca hacim artışına değil, verimlilik, karlılık ve kalite odaklı bir yapıya evrildiğini öngörüyoruz. Mobil ticaretin baskın kanal halini alması, hızlı ticaret modellerinin ana akım haline gelmesi, yapay zeka destekli kişiselleştirme uygulamalarının yaygınlaşması ve lojistik altyapısındaki iyileşmelerle 2026 yılında e-ticaret hacminin istikrarlı ve dengeli bir büyüme eğilimini sürdürmesini bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

"İade oranları kategorilere göre değişiyor"

Hakan Çevikoğlu, e-ticaret platformlarında iade oranlarının ürün kategorisine ve tüketici beklentilerine bağlı olarak farklılaştığını belirterek, Ticaret Bakanlığına ait 2024 verilerine göre en yüksek iptal ve iade oranının giyim, ayakkabı ve aksesuar sektöründe gerçekleştiğini söyledi.

Onu "hava yolları", "konaklama", "spor ve outdoor", "elektronik" ile "beyaz eşya ve küçük ev aletleri" kategorilerinin izlediğini dile getiren Çevikoğlu, 2025'te de benzer durumun yaşandığını anlattı.

Çevikoğlu, e-ticarette iade edilen ürünlerin yeniden satışa sunulabilmesi konusuna değinerek, süreçlerin ürünün niteliği, ambalaj durumu, lojistik koşullar ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, satıcılar ve platformlar tarafından uygulanan operasyonel değerlendirmelere göre yönetildiğini bildirdi.

Ambalaj bütünlüğü korunmuş, kullanılmamış ve yeniden satışa uygunluk kontrollerini karşılayan ürünlerin tekrar satışa sunulabildiğini anlatan Çevikoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna karşılık, özellikle beyaz eşya ve elektronik ürünlerde, tüketici tarafından beğenilmeme gerekçesiyle yapılan iadelerde, fabrika çıkışı ambalaj ve paketleme koşullarının iade sürecinde birebir sağlanamaması nedeniyle geri sevkiyat sırasında lojistik kaynaklı hasar riski ortaya çıkabilmektedir. Bu durum, ürünün yeniden satış kriterlerini karşılamamasına yol açarak ikinci el statüsüne düşmesine veya yeniden satış kapsamı dışında değerlendirilmesine neden olabilmektedir."

"Yenilenen ürünlere doğrudan odaklanan platformlar var"

ETİD Başkanı Çevikoğlu, hijyen gerekçesiyle iadesi mümkün olmayan ürün gruplarının iade kapsamı dışında tutulduğunu ve yeniden satış değerlendirmesine konu edilmediğini söyledi.

Ürünlerin yeniden satışa sunulamamasında "tekrar ambalajlanamaması ve mevzuatlarla ilgili" gerekçelerinde de bulunduğunu dile getiren Çevikoğlu, "Yeniden satışa sunulamayan ve ikinci el statüsüne düşen ürünler, satıcılar ve platformlar açısından ekonomik değer kaybı yaratmaktadır. Özellikle yüksek fiyatlı ürünlerde, ürünün ilk satış fiyatı ile ikinci el veya alternatif değerlendirme kanalları üzerinden elde edilebilecek değer arasında önemli bir fark ortaya oluşabilmektedir." şeklinde konuştu.

Çevikoğlu, buradaki değer kaybının çoğunlukla satıcı tarafından karşılandığını ifade ederek, bu kaybın sadece ürün bedeliyle sınırlı olmadığını, lojistik, depolama, ayrıştırma ve diğer operasyonel süreçlerden kaynaklanan ek maliyetleri de içerdiğini vurguladı.

Bu nedenle iade yönetimi ve ürünlerin yeniden değerlendirilmesine yönelik süreçlerin, e-ticarette maliyet kontrolü ve operasyonel verimlilik açısından kritik öneme sahip olduğunu kaydeden Çevikoğlu, yenilenmiş ve ikinci satış modellerinin son dönemde e-ticaret ekosisteminde ayrı bir uzmanlık alanı olarak geliştiğini, bu alana doğrudan odaklanan platformların ve iş modellerinin bulunduğunu anlattı.

Çevikoğlu, söz konusu modellerin iade edilen, ambalajı açılmış, yenilenmiş ya da doğrudan ikinci el niteliği taşıyan ürünlerin kontrollü ve güvenli biçimde yeniden ekonomiye kazandırılmasını amaçladığını belirterek, "Bu uygulamalar, bir yandan kaynak verimliliği ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlarken, diğer yandan tüketicilerin daha uygun fiyatlı ürünlere erişimini mümkün kılmakta ve ekonomik ömrünü henüz tamamlamamış ürünlerin kontrollü biçimde yeniden dolaşıma girmesini sağlamaktadır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi E-Ticaret Büyümesinde Yeni Trendler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara’ya iniş yaptı İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı
Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum’da 8 tekne kıyıya vurdu Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum'da 8 tekne kıyıya vurdu
Sadettin Saran’dan transfer sorusuna yanıt Sadettin Saran'dan transfer sorusuna yanıt
Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek’in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum
Galatasaray’da Leroy Sane planı Galatasaray'da Leroy Sane planı

11:54
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
11:44
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi Mourinho hakemin üzerine yürüdü
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü
11:04
Dünya devinde büyük kriz Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
Dünya devinde büyük kriz! Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
11:00
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
10:55
Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star’da yok
Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star'da yok
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:34
Nereden nereye Rafael Nadal’ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
Nereden nereye! Rafael Nadal'ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
09:50
’’Türkiye’yi kim yönetsin’’ anketi İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
''Türkiye'yi kim yönetsin?'' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
09:16
Grammy Ödülleri sahiplerini buldu Gecenin sunucusundan Trump’a bomba ’’Epstein’’ göndermesi
Grammy Ödülleri sahiplerini buldu! Gecenin sunucusundan Trump'a bomba ''Epstein'' göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 12:07:10. #7.11#
SON DAKİKA: E-Ticaret Büyümesinde Yeni Trendler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.