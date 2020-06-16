Ebeveynleri yanında olmadan sokağa çıkan çocukların ailelerine para cezası - Son Dakika

Bunun üzerine çocukların aileleri belirlenerek üç aileye 789 liradan toplam 2 bin 367 lira para cezası uygulandı.

Kent merkezinde yapılan kontrollerde, yanlarında ebeveynleri olmadan sokağa çıkan çocukların olduğu tespit edildi.

Kastamonu 'nun Abana ilçesinde, ebeveynleri yanında olmadan sokağa çıkan 18 yaş altı 3 çocuğun ailesine 2 bin 367 lira para cezası uygulandı.

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