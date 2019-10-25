Son Dakika Haberleri: Ebru Şallı hediyelere doyamadı! Uğur Akkuş'tan ikinci balayı istedi!
Son Dakika Magazin Ebru Şallı hediyelere doyamadı! Uğur Akkuş'tan ikinci balayı istedi!

Ebru Şallı hediyelere doyamadı! Uğur Akkuş'tan ikinci balayı istedi!

38 dakika önce

Geçtiğimiz günlerde evlenen Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş 200 bin TL'lik yüzük ve villa hediye etmişti.

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Geçtiğimiz günlerde evlenen Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş 200 bin TL'lik yüzük ve villa hediye etmişti. Hediyelere doyamayan Ebru Şallı ikinci balayı istedi.

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Ebru Şallı hediyelere doyamadı! Uğur Akkuş'tan ikinci balayı istedi!

Uğur Akkuş, Ebru Şallı, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:46 
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