Ebru Şallı hediyelere doyamadı! Uğur Akkuş'tan ikinci balayı istedi!
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Geçtiğimiz günlerde evlenen Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş 200 bin TL'lik yüzük ve villa hediye etmişti.
Geçtiğimiz günlerde evlenen Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş 200 bin TL'lik yüzük ve villa hediye etmişti. Hediyelere doyamayan Ebru Şallı ikinci balayı istedi.
#EbruŞallı #UğurAkkuş
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:46
Meclis'e sunulması beklenen taslakla sporcuların vergileri artırılacak İBB'ye ait 3 lüks araç, müzayede ile 850 bin TL'ye satıldı Türkiye'de 60 mağazası bulunan optik firmasına sahte mal operasyonu Sayısal Loto'da iki çekilişte 3 rakamın aynı olması kafa karıştırdı