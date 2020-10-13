ECB/Panetta: Dijital euro konusunda geç kalmak istemiyoruz - Son Dakika

ECB/Panetta: Dijital euro konusunda geç kalmak istemiyoruz

13.10.2020 07:36
ECB/Panetta: Dijital euro konusunda geç kalmak istemiyoruz, System.String[]

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, henüz "dijital euro"yu piyasaya sürmenin doğru zamanının gelmediğini söyledi, ancak, ECB'nin dijital para birimini piyasa sürme konusunda "geç kalmayacağını" vurguladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, henüz "dijital euro"yu piyasaya sürmenin doğru zamanının gelmediğini söyledi, ancak, ECB'nin dijital para birimini piyasa sürme konusunda "geç kalmayacağını" vurguladı.

Avrupa Merkez Bankası'nın dijital para birimini hazırlayıp sunma konusundaki temel motivasyonunun, ECB'nin de hazır olmak istediği, dijital ödeme sistemlerine olan küresel düzeydeki yönelim olduğunun altını çizen Panetta, bununla birlikte, bu sürecin ne kolay ne de riskten uzak olacağı uyarısı yaptı.

Piyasaya sürecekleri ürünün tam da istenilen niteliklerde olması için yapabilecekleri herşeyi yapacaklarını vurgulayan Panetta, ECB'nin dijital para birimi için önceliğinin "güvenliğini" garanti almak olduğunu sözlerine ekledi.


Avrupa Merkez Bankası, Yönetim Kurulu, Piyasa, Fabio, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi ECB/Panetta: Dijital euro konusunda geç kalmak istemiyoruz - Son Dakika Ekonomi

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