Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, henüz "dijital euro"yu piyasaya sürmenin doğru zamanının gelmediğini söyledi, ancak, ECB'nin dijital para birimini piyasa sürme konusunda "geç kalmayacağını" vurguladı.

Avrupa Merkez Bankası'nın dijital para birimini hazırlayıp sunma konusundaki temel motivasyonunun, ECB'nin de hazır olmak istediği, dijital ödeme sistemlerine olan küresel düzeydeki yönelim olduğunun altını çizen Panetta, bununla birlikte, bu sürecin ne kolay ne de riskten uzak olacağı uyarısı yaptı.

Piyasaya sürecekleri ürünün tam da istenilen niteliklerde olması için yapabilecekleri herşeyi yapacaklarını vurgulayan Panetta, ECB'nin dijital para birimi için önceliğinin "güvenliğini" garanti almak olduğunu sözlerine ekledi.