Ece Dağıstan ile Fazıl Say'ın 'evlendikten sonra da ayrı evlerde yaşıyoruz' sözleri olay olmuştu.... Destekleyen de var eleştiren de! - Son Dakika

Ece Dağıstan ile Fazıl Say'ın 'evlendikten sonra da ayrı evlerde yaşıyoruz' sözleri olay olmuştu.... Destekleyen de var eleştiren de!

26.03.2021 07:39
Ece Dağıstan ile Fazıl Say'ın 'evlendikten sonra da ayrı evlerde yaşıyoruz' sözleri olay olmuştu.... Destekleyen de var eleştiren de!, System.String[]

Üç yıl önce evlenen Fazıl Say ile Ece Dağıstan, Magnet Quarterly dergisine yaptıkları açıklamalarla dikkat çekti.

Üç yıl önce evlenen Fazıl Say ile Ece Dağıstan, Magnet Quarterly dergisine yaptıkları açıklamalarla dikkat çekti. Evlendikten sonra hiç birlikte yaşamadıklarını söyleyen çiftten Dağıstanlı "Biz sevgililiğe devam ediyoruz. Evlerimizi bile birleştirmedik. Ben Fazıl'a veya o bana, hala sırt çantamızla gelip gidiyoruz" derken Say ise "Ayrı evlerde yeni aşıklar gibi yaşıyoruz. Herkesin kendi işi, çalışması, hayatının bireyselliği var" diye konuşmuştu. Çiftin bu açıklamaları üzerine ünlü isimler ikiye bölündü. Bir grup çifti desteklerken diğer grup ise eleştirdi.

MUAZZEZ ERSOY: Ben de düşünebilirim o zaman evlenmeyi... Evliliğin getirdiği birçok anlaşmazlığı da giderebilir... Evlilik yemek yapmak, bulaşık yıkamak, çamaşır yıkamak, ütü yapmak değil ki hem...

ALMULA MERTER: Bu şekilde bir yaşamla evlilik kurumunun adı kirletilmiş oluyor. 10 yıl önce biz de atıp tutuyorduk haklar, özgürlük filan diye ama böyle bir şeyin olmadığını anladım. Aile birliğinin temelinde saygı, sevgi ve birlikte yaşamak vardır. Evlilik tek çatı oluşturmaktır.

SAFİYE SOYMAN: Fazıl'ın sanatını çok severim ama bu görüşlerini onaylamıyorum. O ilk günkü heyecanı korumaya çalışıyorlar galiba ama bana ters.

Ziynet Sali: İnsanlar nasıl mutluysa öyle yaşayabilirler. Benim tercihim ise aynı evde birlikte yaşamak,birbirimizin eksik ve fazla yanlarını görmek.

Nilgün Belgün: Çok eski arkadaşlarım ve onlar evlenmeden önce de görüşüyorlardı uzun süre. Evleri birbirine yakın ve tuhaf karşılamadım. Özel hayatları kimseyi ilgilendirmez.

Lale Manço Ahıskalı: Birbirini seversin, aynı evde yaşarsın suç; evlenirsin kendi evlerinde yaşarsın o da suç.. Evlendin evlerin oldu fena mı?

Didem Soydan: Sizi anlamaları mümkün mü? Çirkinlik, yalan ve dedikodu ruhlarından suretlerine yansımış... Bunlara cidden acıyorum. Huzur ruhlarını terk etmiş.

Serra Yılmaz: Özel hayatınızla ilgili yorum yapma cüretini sergileyen seviyesizleri boş verin, güzel şeyler üretmeye devam.

Betül Arım: Mutlularsa kime ne? Herkesin kendi seçimi. Barış, sevgi, aşk varsa ne güzel.

Banu Zeytinoğlu: Ece ve Fazıl'ın bu konuda hissettiği her duygu ve yazdığı her kelimenin altına imzamı atıyorum. Bizler, mutluluğu, 'birbirini düşününce sevinecek kadar' ince detaylarda yaşama cesaretinde olanlar, birbirimize ezberleri bozarcasına bağlıyız. Anlamayanlar, uzaktan bakar ve içten içe özenir başarımızı.

Ece Dağıstan ile Fazıl Say'ın 'evlendikten sonra da ayrı evlerde yaşıyoruz' sözleri olay olmuştu.... Destekleyen de var eleştiren de!

Fazıl Say, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ece Dağıstan ile Fazıl Say'ın 'evlendikten sonra da ayrı evlerde yaşıyoruz' sözleri olay olmuştu.... Destekleyen de var eleştiren de! - Son Dakika Magazin


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