Son Dakika Haberleri: Ecinni: Tılsımlı Mezar
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Ecinni: Tılsımlı Mezar

2 saat önce

"Ecinni: Tılsımlı Mezar"Mehmet Sağlam'ın yönetmenliğini yaptığı haftanın korku filmi "Ecinni: Tılsımlı Mezar"; bir grup arkadaşın Ecinni filminin çekildiği köye giderek 400 yıl önce gömülmüş Ermeni bir rahibenin mezarını açmak istemeleriyle gelişen hikayeyi anlatıyor.

"Ecinni: Tılsımlı Mezar"
Mehmet Sağlam'ın yönetmenliğini yaptığı haftanın korku filmi "Ecinni: Tılsımlı Mezar"; bir grup arkadaşın Ecinni filminin çekildiği köye giderek 400 yıl önce gömülmüş Ermeni bir rahibenin mezarını açmak istemeleriyle gelişen hikayeyi anlatıyor.
Ecinni: Tılsımlı Mezar
Mehmet Sağlam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:49 Kaynak: AA
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