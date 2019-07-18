Ecinni: Tılsımlı Mezar
2 saat önce
"Ecinni: Tılsımlı Mezar"Mehmet Sağlam'ın yönetmenliğini yaptığı haftanın korku filmi "Ecinni: Tılsımlı Mezar"; bir grup arkadaşın Ecinni filminin çekildiği köye giderek 400 yıl önce gömülmüş Ermeni bir rahibenin mezarını açmak istemeleriyle gelişen hikayeyi anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:49 Kaynak: AA
"Ecinni: Tılsımlı Mezar" Mehmet Sağlam
'ın yönetmenliğini yaptığı haftanın korku filmi "Ecinni: Tılsımlı Mezar"; bir grup arkadaşın Ecinni filminin çekildiği köye giderek 400 yıl önce gömülmüş Ermeni bir rahibenin mezarını açmak istemeleriyle gelişen hikayeyi anlatıyor.
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