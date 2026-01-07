Ecogreen, Bolu'da GES Projesi Kazandı - Son Dakika
Ekonomi

Ecogreen, Bolu'da GES Projesi Kazandı

07.01.2026 15:21
Ecogreen Enerji, Bolu'da 50 MW kapasiteli güneş enerji projesi için hak kazandı. Proje 2025'te başlayacak.

Ecogreen Enerji Holding, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 25 Kasım 2025'te gerçekleştirilen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santrali (GES) 2025 yarışmaları (YEKA GES – 2025) kapsamında G25 - BOLU GES projesinin yapım ve kullanım haklarını kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bolu'nun Gerede ilçesinde hayata geçirilecek proje, 50 megavat elektrik (MWe) kurulu güç ve 70 megavat pik (MWp) mekanik güç kapasitesine sahip olacak şekilde planlanıyor.

Açıklamada finansal yükümlülüklere ilişkin olarak, "Yarışma şartnamesinde belirlenen megavat başına 44 bin avro katkı payı doğrultusunda, KDV dahil toplam 2 miyon 640 bin avro tutarındaki ödeme Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi'ne gerçekleştirildi. Buna ek olarak, 10 yıl süreli ve 3 milyon 750 bin avro tutarındaki kesin teminat mektubu 5 Ocak'ta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na teslim edildi." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, projeye ilişkin sözleşmenin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan ile Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya'nın katılımıyla 6 Ocak'ta imzalandığı belirtilirken, "Sözleşmenin ardından yer teslimi süreçlerinin başlatılması planlanıyor. Çevresel Etki Değerlendirmesi, imar ve diğer ruhsatlandırma işlemleri öngörülen takvim doğrultusunda eş zamanlı olarak yürütülüyor." bilgisi paylaşıldı.

Tesisin tam kapasiteyle devreye alınmasının ardından yıllık yaklaşık 118 milyon 610 bin 397 kilovatsaat elektrik enerjisi üretimi hedeflendiği aktarılan açıklamada, "YEKA GES 2025 şartnamesi uyarınca üretilecek elektrik enerjisi ilk 60 ay boyunca serbest piyasada değerlendirilecek. Bu dönemde, megavatsaat başına ortalama 60 avro satış fiyatı üzerinden yıllık yaklaşık 7,1 milyon avro brüt gelir elde edilmesi öngörülüyor." ifadeleri kullanıldı.

Ecogreen, serbest piyasa döneminin tamamlanmasının ardından başlayacak olan 20 yıllık süreçte ise "32,5 avro alım fiyatı üzerinden yıllık yaklaşık 3,9 milyon avro brüt gelir sağlanmasının" öngörüldüğünü belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Çevre, Güneş, Bolu, Son Dakika

