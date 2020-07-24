Ecrin bebeğin üvey babaannesi, 3 yıl 10 ay hapse çarptırılıp, tahliye edildi - Son Dakika

Ecrin bebeğin üvey babaannesi, 3 yıl 10 ay hapse çarptırılıp, tahliye edildi

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, kaybolduktan 20 gün sonra kafatası ile kemik parçaları bulunan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili tutuklanan üvey babaanne Hacer Kurnaz, açılan davanın ilk duruşmasında, "Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan, indirimle 3 yıl 10 ay 20 gün...

Ecrin bebeğin üvey babaannesi, 3 yıl 10 ay hapse çarptırılıp, tahliye edildi, System.String[]

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, kaybolduktan 20 gün sonra kafatası ile kemik parçaları bulunan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili tutuklanan üvey babaanne Hacer Kurnaz, açılan davanın ilk duruşmasında, "Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan, indirimle 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Üvey babaanne, cezaevinde tutuklu kaldığı süre göz önünde tutularak tahliye edildi.

Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde, geçen yıl 7 Mayıs günü yaşanan olayda, 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz, evlerinin önünde oynarken kayboldu. Küçük kız için başlatılan arama-kurtarma çalışmalarının 20'nci gününde, köye 4 kilometre mesafede kafatası ile kemik parçaları bulundu. Yapılan DNA incelemesi sonunda da bulunan kafatası ve kemik parçalarının Ecrin'e ait olduğu saptandı.

Minik kızın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 22 Haziran günü, anne Sevcan Kurnaz ile üvey baba Deniz Kurnaz, üvey babaanne Hacer Kurnaz, üvey amcalar Ö.K. ve H.Ö. ile Hasan Solcan ve Mesut Yiğit gözaltına alındı. Şüphelilerden babaanne Kurnaz, 'İhmali davranışla kasten adam öldürme' suçundan, üvey baba Deniz Kurnaz ile Hasan Solcan ve Mesut Yiğit ise 'fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutuklandı. Anne ve üvey amcalar ise serbest bırakıldı.'KOLLUK KUVVETLERİNİ KASITLI OLARAK YANLIŞ YÖNLENDİRDİ'Yürütülen soruşturma sonunda, üvey babaanne Hacer Kurnaz hakkında 'İhmali davranışla olası kastla insan öldürme' suçundan iddianame hazırlandı. Kurnaz'ın ifadesinde, küçük çocuğu son olarak saat 15.00'te gördüğünü, yemek yapmak için mutfağa gittiğini, yarım saat sonra Ecrin'e seslendiğini ancak cevap alamadığını, telefonu olmaması nedeniyle de kimseye haber veremediğini anlattığı kaydedilen iddianamede, "Sanığın yaban hayatının bulunduğu ve küçük bir köy olan olay yerinde, Ecrin kaybolduktan sonra ısrarlı ve kasıtlı bir biçimde kimseye haber vermemesi ve kolluk kuvvetlerini yanlış yönlendirmesi nedeniyle 'ihmali davranışla olası kastla insan öldürme' suçunu işlediği" bildirildi. 25 YIL HAPSİ İSTENDİKurnaz hakkında 25 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.İLK DURUŞMADA CEZA ALIP, SERBEST KALDIDavanın bugün görülen ilk duruşmasında, tutuklu sanık Hacer Kurnaz, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezayı, 'sanığın geleceği üzerine olası etkilerini' göz önüne alarak, 3 yıl 10 ay 20 güne düşürdü. Hacer Kurnaz,

cezaevinde yattığı süre dikkate alınarak, tahliye edildi.


Vezirköprü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 02:30

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ecrin bebeğin üvey babaannesi, 3 yıl 10 ay hapse çarptırılıp, tahliye edildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı Antalya'da ilk gol geldi! Antalyaspor müthiş golle öne geçti Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz: Bir karar vermem gerekiyordu ve gitmeyi tercih ettim Meteoroloji, bir bölge ve 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu Son Dakika: Türkiye'de 24 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 937 yeni vaka tespit edildi Ayasofya'da kılınan namaz Miçotakis'i çıldırttı! Türkiye'ye yönelik küstah sözler sarf etti Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt Juventus, Merih Demiral'a yapılan 30 milyon euroluk teklifi reddetti İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri Beşiktaş ile Caner Erkin'in yolları ayrılıyor Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
Erzurum Valisi, kentteki vaka sayısının 160 olduğunu açıkladı ve uyardı: Virüsün yayılma hızı devam ediyor Erzurum Valisi, kentteki vaka sayısının 160 olduğunu açıkladı ve uyardı: Virüsün yayılma hızı devam ediyor         
17:32
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti         
17:30
Aysofya Camii'nde ilk namazı kılmak için ailesiyle Keşmir'den geldi Aysofya Camii'nde ilk namazı kılmak için ailesiyle Keşmir'den geldi         
17:13
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı         
17:07
Hindistan'da koronavirüs tedavi merkezinde 14 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Hindistan'da koronavirüs tedavi merkezinde 14 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı         
16:41
Tuzla fayını inceleyen uzmandan korkutan uyarı: Deprem yaklaşıyor Tuzla fayını inceleyen uzmandan korkutan uyarı: Deprem yaklaşıyor         
16:40
Pınar Gültekin cinayetinde annenin Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü         
16:29
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım         
16:15
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı 1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı         
16:09
Erzurum'da Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı Erzurum'da Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı         
16:03
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı         
15:48
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor 3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor         
14:51
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı         
13:55
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu         
13:47
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu         
13:29
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'le anlaşma sağladı Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'le anlaşma sağladı         
13:15
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı         
12:43
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu         
12:30
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti         
11:43
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş         
11:11
Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı         
11:02
Elektrikte Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak         
10:39
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım         
10:36
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor         
09:34
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak         
09:33
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor         
09:14
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi         
09:06
Fenerbahçe, sezonun sona ermesiyle 8 isimle yollarını ayıracak Fenerbahçe, sezonun sona ermesiyle 8 isimle yollarını ayıracak         
07:55
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı         
04:20
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)         
00:57
Trump'ın Trump'ın "veto" tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı         
23:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2020 21:24:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ecrin bebeğin üvey babaannesi, 3 yıl 10 ay hapse çarptırılıp, tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei