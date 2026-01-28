Eczacıbaşı Dynavit 3-0 Galip

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, ?CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. haftasında konuk olduğu Sırbistan'ın OK Zeleznicar takımını 3-0 yendi.
Sportova Salonu'nda oynanan mücadelede Eczacıbaşı Dynavit, 25-15, 25-16 ve 25-17'lik setlerle 3-0 galip geldi.
Bu sonuçla Eczacıbaşı Dynavit, 4. galibiyetini aldı. OK Zeleznicar ise 5. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
