Eczacıbaşı Dynavit, Elif Şahin ile sözleşme uzattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Eczacıbaşı Dynavit, Elif Şahin ile sözleşme uzattı

Eczacıbaşı Dynavit, Elif Şahin ile sözleşme uzattı
22.01.2026 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eczacıbaşı Dynavit, milli pasör Elif Şahin'in sözleşmesini 2026-2028 için uzattı.

Eczacıbaşı Dynavit, milli pasör Elif Şahin ile sözleşmesini 2026-2027 sezonu için 1 yıl uzatırken, 2027-2028 sezonu için ise opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

Eczacıbaşı Dynavit, 2020-2021 sezonundan bu yana formasını terleten milli pasör Elif Şahin ile sözleşmesini 2026-2027 sezonu için 1 yıl uzatırken, 2027-2028 sezonu için ise opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Eczacıbaşı Spor Kulübü Kulüp Menajeri Bilun Yılmaz, "Elif'le sözleşmemizi uzatmak, kulübümüzün sportif vizyonunun önemli bir parçası. 19 yaşında kulübümüze katıldığından bu yana, Elif hem gelişimiyle hem de istikrarıyla kulübümüz için olduğu kadar milli takımımız için de önemli bir değer haline geldi. Kulübümüzün ve Türk voleybolunun değerli isimlerinden biri olan Elif, sahadaki katkısının yanı sıra takım kültürüne uyumu, çalışma disiplini ve karakteriyle de bizim için çok kıymetli bir oyuncu. Birlikte gelişmeye ve uzun vadeli bir yapı kurmaya önem veriyoruz. Bu sözleşme uzatmasının, önümüzdeki dönemde takımımıza güç katmaya devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

Elif Şahin ise, "Bu takımda olmaya devam etmek benim için gerçekten çok özel. Burada sadece voleybol oynamıyorum; birlikte güldüğümüz, zorlandığımız ve başardığımız kocaman bir ailenin parçasıyım. Her gün daha iyisini yapmak için beni motive eden bir ortamın içinde olmak bana büyük bir heyecan veriyor. Bu formayı giymeye, bu kulüp için mücadele etmek ve bu yolculuğa birlikte devam etmekten son derece mutluyum. Bana duyulan güven için teşekkür ediyorum; birlikte daha nice güzel anılar ve başarılar yaşayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Elif Şahin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit, Elif Şahin ile sözleşme uzattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest
13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen’in ailesine tehdit mesajları 13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen'in ailesine tehdit mesajları
Japonya’da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu

17:49
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
16:43
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:34
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 18:27:01. #7.11#
SON DAKİKA: Eczacıbaşı Dynavit, Elif Şahin ile sözleşme uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.