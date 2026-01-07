Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Predrag Balandzic (Sırbistan), Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz)
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kisal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak (Simge Aköz, Meliha Diken, Plummer, Dilay Özdemir, Maglio, Bengisu Aygün, Smrek)
Numia Vero Volley: Kurtagic, Bosio, Lanier, Danesi, Egonu, Piva (Modesti, Gelin, Sartori, Pietrini, Akimova, Fersino, Miner, Cagnin)
Setler: 25-21, 20-25, 22-25, 25-22, 15-13
Süre: 137 dakika (28, 29, 31, 27, 22)
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 3. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında İtalya ekibi Numia Vero Volley'i 3-2 yendi.
Bu sonuçla Eczacıbaşı, organizasyonda ikinci galibiyetini aldı. Numia Vero Volley ise ilk yenilgisini yaşadı.
Son Dakika › Spor › Eczacıbaşı Dynavit, Numia Vero Volley'i 3-2 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?