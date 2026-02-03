Eczacıbaşı Dynavit, Vero Volley Milano ile mücadele edecek

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son maçında Vero Volley Milano ile karşılaşacak.

CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde evinde karşılaştığı maçta Vero Volley Milano'yu mağlup eden turuncu-beyazlı ekip bu kez deplasmanda rakibiyle kozlarını paylaşacak. Gruptan çıkarak çeyrek finale yükselmeyi hedefleyen Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşma hazırlıklarına devam etti.

Karşılaşma öncesi görüşlerini dile getiren milli smaçör Ebrar Karakurt, "Bizim için gerçekten önemli bir maça çıkacağız. Hem sahada hem de tribünde heyecanı yüksek bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Hafta boyunca iyi hazırlandık ve sahaya kendi oyunumuzu yansıtmak istiyoruz. Evimizde olduğu gibi deplasmanda da kazanmak istiyoruz. Bunun için mücadelemizi ve enerjimizi son ana kadar ortaya koyacağız" dedi.

Vero Volley Milano - Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması 4 Şubat Çarşamba TSİ 22.00'de Allianz Cloud Arena Milano'da oynanacak. Mücadele, Tabii Spor 4 ekranlarından naklen yayınlanacak. - İSTANBUL